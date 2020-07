A rignu (l’origano) di Michele ed Anna “Santill”

Manfredonia – Si so lore – Michele “Santill” ed Annarelle . Sono loro, che tengono ancora alto la tradizione …del famoso origano Sipontino – una storia questa antica – detto un dialetto :a rignu…l’estate ha ancora un profumo particolare – loro i coniugi Santill ; si trovano in Via delle Antiche Mura. Punset nu poc u penu e pumudore pa rignu – che miracolo in questa città… dialetto italianizzato “Rigna”… li trovate tutti i giorni in quella via. Dalla foto guardate che straordinarie piante, la signora Anna … l’odore ti entra nel cuore, quando passi da quella strada.

Loro sono due personaggi del nostro tempo – del nostro terreno – della nostra stirpe di sangue , delle vene e polvere della vecchia Manfredonia. Io mi commuovo quando sento quel profumo della genuinità – della nostra cultura popolare da rignu…(l’origano che cresce dalle piante del nostro amato Gargano).Grazie per il grande amore che date al paese.



Di Claudio Castriotta