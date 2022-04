“A quando la pulizia delle case popolari e dei contadini del rione Liceo Scientifico?”

Sono un assiduo lettore di questo Magazine e leggo dei vari interventi di manutenzione e ripristino del decoro urbano da parte delle squadre comunali addette al verde pubblico e ormai sono certo che da sempre a Manfredonia esiste una distinzione tra cittadini e quartieri di classi differenti.

Noi delle case popolari e case dei contadini del rione Liceo Scientifico siamo considerati come cittadini di serie molto inferiore. Sono anni che in questa zona non viene effettuata la benché minima manutenzione tant’è che anche quest’anno ci prepariamo a sopportare il consueto falò di erbacce e sterpaglie che ci costringerà in periodi abbastanza caldi a stare con gli infissi chiusi per almeno un paio di giorni.



Grazie sindaco, grazie giunta comunale. Qui la gente si è pentita di avervi dato la preferenza.

Matteo Santovito