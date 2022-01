A poche ore dal suono della campanella, Emiliano incita i genitori a chiedere la Dad

Emiliano ha inviato un lungo messaggio (poi cancellato) agli amministratori al gruppo Facebook “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad”

“Volevo ricordare a tutti – ha scritto Emiliano – un mio personale convincimento giuridico. Durante una pandemia globale che ha imposto al Governo per la prima volta nella storia la dichiarazione di stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi se esiste un mezzo per ridurre significativamente il rischio”.

“Ne consegue – continue Emiliano nel messaggio poi rimosso – che l’obbligo di frequenza scolastica in presenza durante una pandemia non esiste, anzi per meglio dire viene travolto dall’esercizio del diritto alla salute previsto dalla Costituzione. Chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. Si aggiunge che per la scuola esiste il diritto di chiedere di poter frequentare attraverso un mezzo tecnologico, la Dad, che riduce moltissimo il rischio dei contagi”.

Un diritto che, secondo Emiliano, non va riconosciuto soltanto agli studenti fragili, “ma va esteso a tutti, anche a coloro che non vogliono andare a scuola nell’esercizio del loro diritto alla salute, In questo caso di fronte al rifiuto della Dad da parte dei dirigenti scolastici, le famiglie potrebbero impugnare il diniego davanti al Tar”. “Quest’anno – conclude Emiliano – non posso fare un’ordinanza perché il Governo ha vietato questi provvedimenti. Ma se deciderete di impugnare il rifiuto della Dad da parte delle scuole, mi costituirò a vostro favore davanti al Tar”.