A Pistoia per riprendere la marcia

Dopo quasi un mese di stop, il RisparmioCasa Vitulano C5 è pronto a scendere in campo Martedi 12 Gennaio a Pistoia, nel recupero della 5° giornata di andata.

Durante la pausa Natalizia, sotto gli ordini di Mister Monsignori e di tutto lo staff tecnico, la squadra ha lavorato tanto anche nei giorni festivi per arrivare preparati alla sfida di Pistoia e cominciare il nuovo anno nella stessa maniera in cui si era chiuso il 2020, con una vittoria.

Il Gisinti Pistoia arriva dal 3-2 casalingo, ottenuto sabato contro il Buldog Lucrezia, salendo a 6 punti in classifica. Nonostante i punti conquistati fino ad oggi siano pochi, tra le fila arancioni militano giocatori di assoluto valore come Bebetinho, Keko, Donadoni, Berti, Genis, Martins, una squadra che alla lunga sicuramente lotterà per le zone alte della classifica.

Il RisparmioCasa Vitulano C5 è pronto per riprendere quella marcia vincente che ha avuto per tutto il 2020, nelle sfide fuori casa il bottino ottenuto è quasi completamente pieno, con 5 partite giocate, 4 vittorie ed 1 sola sconfitta contro la Tombesi Ortona.

MASSIMILIANO MONSIGNORI: “Veniamo da un periodo di allenamenti intensi e molto duri. Dopo l’ultima partita vinta contro il Lucrezia, ci siamo dati una settimana di pausa per ricaricare un pò le batterie, sia dal punto di vista fisico che mentale. Dal 27 Dicembre, però, ci siamo allenati praticamente quasi sempre con i ragazzi che non hanno fatto mancare la solita dedizione ed il solito spirito di sacrificio.

Ci sentiamo pronti ad affrontare una partita ed un avversario molto ostico, che ha a disposizione, a mio avviso, un roster di assoluto livello. Affronteremo giocatori ostici come Bebetinho e Keko che lo scorso anno giocavano in A1. E poi Galindo, Berti, uno degli italiani migliori della categoria e cannoniere di qualità assoluta. Il Pistoia è una squadra molto complicata che si è rinforzata anche prendendo dall’Aniene, sempre A1, il centrale difensivo spagnolo Genis.

Sarà una gara molto difficile, resa ancor più complicata dal fatto che loro sfrutteranno una condizione fisica che potrebbe essere migliore della nostra, avendo giocato già due gare nel 2021. Noi abbiamo compensato questo allenandoci forte ogni giorno, da domenica a domenica. Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare l’avversario solo per il fatto che hanno una classifica peggiore della nostra.

Ritengo questa gara uno scontro diretto per la zona play off, loro sono bravi, ma noi stiamo bene, andremo a Pistoia a giocare la nostra partita e cercare di fare bottino pieno. “

MARTEDI 12 GENNAIO ORE 16

GISINTI PISTOIA – RISPARMIOCASA VITULANO C5

GARA VALIDA PER LA 5° GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA.

LA GARA VERRA’ TRASMESSA IN DIRETTA STREAMING.

M&A COMUNICAZIONE