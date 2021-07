A Pietrarsa le opere di Domenico de Girolamo

La passione per l’arte e le opere di Domenico de Girolamo sono state protagoniste al V Forum di Pietrarsa, organizzato da Assoferr, in collaborazione con Confetra e Conftrasporto, tenutosi nei giorni scorsi a Napoli presso il Museo Nazionale Ferroviario.

Uno dei vagoni della collezione King of Green di Lotras realizzata nel corso degli anni da Domenico de Girolamo, e fino alla sua prematura scomparsa, è stato collocato nell’area antistante il Forum, dove convegnisti e visitatori riuniti per l’importante assise hanno potuto conoscere dal vivo l’innovativo strumento di comunicazione per il binomio arte ed ambiente.

La livrea del carro cisterna che evoca i graffiti della street art ha richiamato anche l’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che ha apprezzato questa e altre iniziative di Lotras che declinano nelle diverse forme la logistica ferroviaria come elemento di unione di territori, culture, comunità.

Arte come elemento peculiare e distintivo della mission imprenditoriale di Lotras, come peraltro attesta la pinacoteca virtuale presente sul sito aziendale, che raccoglie e presenta una parte delle centinaia di opere raccolte e realizzate da Domenico de Girolamo. Arte e cultura che si muovono lungo le tracce ferroviarie – ha ricordato inoltre nel suo appassionato intervento il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone – costituiscono altresì elementi per la promozione delle eccellenze del territorio di Capitanata e per la sua proiezione oltre i confini nazionali.

Questi ulteriori riconoscimenti per il lavoro svolto in tanti anni da mio figlio Domenico, in un impegno sempre sinergico con quello imprenditoriale – ha dichiarato l’Amministratore Unico di Lotras, Armando de Girolamo – costituiscono elementi di incoraggiamento e forza per tutta la nostra famiglia e per l’intero team aziendale, chiamato a guardare avanti e a far sì che il ricordo indelebile diventi elemento propulsivo per affrontare le sfide che attendono l’intera società.

Nella foto, da sinistra: Giuseppe Catalano, Coordinatore Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; Teresa Santoro, moglie di Domenico de Girolamo; il Ministro Enrico Giovannini; Armando e Nazario de Girolamo, rispettivamente Amministratore Unico e Direttore Generale Lotras; Viviana Gigantiello, Responsabile Direzione Operativa e Amministrativa Lotras.