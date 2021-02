La ProLoco Peschici in collaborazione con il delegato al Turismo Nicola Martella… Ha organizzato una lodevole iniziativa….. RACCOLTA DI PLASTICA E SPORCIZIA SU TUTTO IL LITORALE PESCHICIANO…. SPECIAL THANKS TO Raffaele Langianese e Alla ASSOCIAZIONE “SONS OF OCEAN” EVVIVA IL NOSTRO MARE ❤️ #piglialapuglia