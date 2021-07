A Parco città presentato il “Summer Park 2021”, cultura, musica, eventi per l’estate a Foggia

Quattordici presentazioni di libri, otto concerti, 3 Dj set per giovani, 7 appuntamenti di teatro per ragazzi, 8 spettacoli di teatro per adulti, 6 appuntamenti di danze folk, 6 eventi di genere vario, uno tra tutti una presentazione sulla transumanza di Michele Pesante in cui si sensibilizzerà al turismo lento e alla mobilità dolce..e tanto altro. È ricco il menù di Summer Park 2021, il cartellone di eventi estivi promosso da Parcocittà a Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia. Oggi la presentazione alla stampa svoltasi al Centro Polivalente di Parcocittà. Durante la conferenza, moderata dal responsabile comunicazione Nicola Saracino, sono intervenuti: Simona Padalino, presidente Energiovane, capofila ATS Parcocittà; Roberto Lavanna, componente cda Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; Rita Amatore, presidente associazione L’Aquilone. La rassegna di eventi terrà compagnia ai foggiani per tutta l’estate con appuntamenti di teatro, musica, cinema, eventi per giovani, presentazioni di libri e tanto altro. Partner della Summer Park 2021 sono: Rosso Gargano, Lobozzo Gelati, Coop Alleanza 3.0, Sistemi Energetici, Circuito Cicolella, San Francesco Hospital-Gruppo Telesforo.

Summer Park entra subito nel vivo: giovedì 1 luglio alle ore 19 ci sarà la presentazione del libro di Antonio Fortarezza, “La città ideale. Fra delitti e riscatto civile” (Cacucci Editore, Bari). All’incontro, oltre all’autore del libro, interverranno: Madia D’Onghia, Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro, Università di Foggia; Ludovico Vaccaro, Procuratore Repubblica di Foggia; Rosa Barone, Assessora regionale al Welfare, Regione Puglia; Pierpaolo D’Arienzo, sindaco di Monte Sant’Angelo e coordinatore di Avviso Pubblico Puglia; Rita Amatore, coordinamento Parcocittà. Durante la serata, inoltre, interverranno alcuni dei protagonisti presenti, con le loro testimonianze, nel volume di Antonio Fortarezza. Dopo la presentazione del libro, è prevista la visione del docufilm “La città ideale” in versione corto (30’), in collaborazione con Circuito Cicolella. Venerdì 2 luglio, alle ore 18.30, da non perdere nemmeno la presentazione dei libri di Matteo Pazienza “Vieste. Finalmente” e “Lesina. Laguna Gargano”. Sarà un viaggio in due terre meravigliose del Gargano, Vieste e Lesina, con le loro caratteristiche, la natura intima dei posti, tra dimensioni spirituali e paesaggi mozzafiato. Presenterà l’evento il giornalista e blogger di Lettere Meridiane, Geppe Inserra. Saranno presenti gli autori e l’editore. Con brani letti da Tonio Sereno. Sabato 3 luglio, alle ore 21, chiusura della settimana con un omaggio a una “big” della musica italiana: Mina. L’anfiteatro di Parcocittà accoglierà gli aMinamour in concerto. Gli appuntamenti di Summer Park 2021 continueranno per tutta l’estate.

Info su www.parcocittafoggia.it. Aggiornamenti costanti sulle pagine Facebook e Instagram di Parcocittà.