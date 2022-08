A Orsara la sfilata dei giganti di cartapesta

Evento spettacolare il 4 agosto, ore 21, con la parata dei “burattoni” giganti nelle vie del borgo

La Pro Loco festeggia così i suoi 30 anni (più uno) di attività, eventi lungo l’arco dell’intera giornata

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sarà una spettacolare sfilata di giganti di cartapesta, giovedì 4 agosto, ad animare la fresca serata di Orsara di Puglia, dalle ore 21. Si tratta dei “burattoni giganti” e dello spettacolo del Teatro del Pollaio, associazione e compagnia foggiana che ha portato le sue creature fantastiche, animate e mosse al loro interno da attori, in giro per tutta Italia con grande successo.

I burattoni giganti cominceranno la loro sfilata dalla centralissima Piazza San Pietro, alle ore 21, per poi attraversare tutte le vie del borgo, mostrando anche le evoluzioni sinuose di una danzatrice orientale professionista. I burattoni giganti coinvolgeranno grandi e piccini, in una parata-fantasy emozionante e coreografica. L’evento si terrà nell’ambito di “Trentaeuno”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Orsara di Puglia per celebrare i suoi 31 anni di attività (1991-2022). L’anno scorso, a causa del Covid, non fu possibile al sodalizio festeggiare il proprio trentennale. Una celebrazione che coprirà l’intero arco della giornata del 4 agosto, a partire dal mattino, alle ore 10, con una festa di “giochi per strada” dedicata a tutti i bambini. Alle ore 17, in Piazza San Pietro, “Trentaeuno” proseguirà con “Ricordando Andrea”, omaggio alla memoria di Andrea Terlizzi, giovane orsarese scomparso prematuramente ad appena 33 anni nel novembre del 2020: fu uno dei pilastri della Proloco di Orsara.

“Dopo due anni molto particolari, per i motivi che tutti conosciamo”, ha spiegato il sindaco Mario Simonelli, “c’è grande voglia di tornare per strada, in piazza, per vivere nuovamente insieme il borgo, e vederlo riempirsi di famiglie, giovani e persone di tutte le età che sono sempre state abituate a venire a Orsara di Puglia e a godersi i nostri eventi, la musica, gli spettacoli, il buon vino e l’ottimo cibo, oltre alla nostra accoglienza. Un ringraziamento va a tutte le associazioni e a Concetta Terlizzi, coordinatrice del programma di eventi dell’Agosto Orsarese”. E in tema di buon vino e ottimo cibo, sempre nell’ambito dell’Agosto Orsarese, giovedì 4 agosto si terrà un altro evento.

Dalle ore 19, nello scenario suggestivo del Cortile di Palazzo Baronale, saranno di scena le “Degustazioni in verticale” che mettono insieme tre importanti realtà del paese: la Cantina il Tuccanese, il ristorante Donna Cecilia e la cooperativa Ortovolante. Per partecipare all’evento, prenotazione al 327.1282957. A ognuno dei 6 vini in degustazione, sarà abbinata una portata differente. Le “Degustazioni in verticale” saranno accompagnate dalla musica del Trio Areia.

Il cartellone degli eventi agostani di Orsara di Puglia, fino alla fine del mese, offrirà 50 eventi tra musica, cultura, sapori, sport, teatro e solidarietà. La novità più importante è rappresentata dal ritorno dell’Orsara Jazz (13 e 14 agosto), “ma la programmazione” – ha spiegato il sindaco Mario Simonelli, “è stata ideata e concertata in modo da recuperare la piena partecipazione delle realtà associative locali e andare incontro alle esigenze di tutte le fasce d’età”. Grazie alla collaborazione delle attività commerciali, in agosto si terranno 6 dj set; fino al 18 agosto, si svolgeranno quattro diversi tornei sportivi; anche Parco San Mauro ospiterà eventi ogni martedì e venerdì.