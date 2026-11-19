Croce Rossa A Natale scegli la Croce Rossa di Manfredonia

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia ti invita a rendere ancora più speciale il Natale con una scelta solidale

🎄❤️ A Natale scegli un gesto che unisce dolcezza e solidarietà!La Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia ti invita a rendere ancora più speciale il Natale con una scelta solidale.Puoi scegliere il tuo panettone, la tua stella natalizia oppure il tuo piatto decorativo: piccoli doni che racchiudono un grande valore.🎁 Un'occasione per fare un regalo, condividere la gioia delle feste e contribuire concretamente ai progetti solidali della Croce Rossa Italiana.❤️ Il panettone è stato donato da Lidl Italia: acquistandolo contribuirai a sostenere i progetti solidali della Croce Rossa Italiana.📲 PRENOTAZIONI ESCLUSIVAMENTE VIA WHATSAPP: +39 370 132 5020Scegli la solidarietà. A Natale, ogni gesto può fare la differenza! Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia #CroceRossaItaliana #ComitatoManfredonia #NataleSolidale #UnItaliaCheAiuta #Solidarietà #Natale2026 #LidlItalia #Manfredonia