“A Monte Sant’Angelo esiste un’opposizione”

Venerdì 10 luglio, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il 2020 con i voti favorevoli della maggioranza e l’astensione di due Consiglieri del Gruppo “CITTÀ NUOVA”.

Intanto, nei giorni scorsi, un noto quotidiano locale ha pubblicato un’intervista nella quale Michele Ciuffreda, Capogruppo di “Città Nuova”, ha spiegato le ragioni di quel voto e il perché, contemporaneamente, decideva di sostenere il Centrosinistra alle elezioni regionali di settembre.

Successivamente, il M5S, con un proprio comunicato, segnalava che, alla luce della posizione assunta dai Consiglieri di Città Nuova, in Consiglio Comunale non ci sarebbe più una forza di opposizione.

I Movimenti Politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” rassicurano i cittadini che dentro e fuori il Consiglio Comunale ci sono adeguate Forze di opposizione.

“Forza Italia” e “Verso il Futuro” continueranno a denunciare pubblicamente gli errori e le decisioni faziose e sbagliate dell’Amministrazione CambiaMonte e ad elaborare proposte concrete e credibili per la soluzione dei problemi della nostra Comunità, che purtroppo stanno diventando sempre più gravi.

I Movimenti Politici “Verso il Futuro” e “Forza Italia” sono rispettosi del travaglio che attraversa il movimento civico “Città Nuova” e non intendono interferirvi in alcun modo. Auspicano, soltanto, che nel più breve tempo possibile le posizioni di quell’intero Gruppo Consiliare diventino chiare e trasparenti. Tale chiarimento sarà certamente un bene irrinunciabile per una corretta dialettica democratica nell’esclusivo interesse della nostra Città.

(Fonte: Forza Italia e Verso il Futuro – Monte Sant’Angelo)