A Mattinata secondo weekend con FèXtra, venerdì 12 Peppe Servillo con Mangalavite e Girotto canta Dalla

Continua la grande “FèXtra” di Mattinata alla corte di sua maestà l’olio extravergine d’oliva. Il primo weekend di stupore e sold out, replica anche questa settimana con altre tre giornate di incontri, experience tra gli ulivi, degustazioni, laboratori sensoriali, visite guidate, mostre e cene evento, come quella che ha visto protagonisti Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo nell’applauditissimo “Il cotto e il crudo” della scorsa domenica. Venerdì 12 sarà la volta di Peppe Servillo, Natalio Mangalavite e Javier Girotto (sold out) presso il Ristorante “Giardino di Monsignore”. Annullata la cena/evento di sabato 13 a causa di un brutto infortunio di Mario Venuti. Sarà, quindi, Francesco Cicchella, comico di punta del programma di Italia 1 Honolulu, protagonista della terza cena/evento che si terrà sabato 20 novembre presso “Il Melograno” (info e prenotazioni 0884.550547). Sabato 13 appuntamento anche con la Campagna amica di Coldiretti (dalle ore 9 alle 20 nei pressi del Belvedere Monte Saraceno). Il programma completo: bit.ly/programmaFèXtra2021

“Il format si è dimostrato efficace e molto accattivante – dichiara Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata -. C’è stata grande partecipazione ed apprezzamento rispetto alle attività proposte che hanno consentito ai partecipanti di vivere esperienze uniche a contatto con tutta la filiera olearia (dalla raccolta delle olive sino all’imbottigliamento, passando per la molitura), scoprendo anche le proprietà di questo prodotto identitario della nostra terra che vogliamo far diventare ambasciatore nel mondo, anche per l’incoming e la promozione turistica. Con ‘FèXtra’ intendiamo anche avviare un percorso per il completamento e la valorizzazione di tutta la filiera olivicola, dando valore aggiunto e maggiore spinta nella promo-commercializzare del prodotto”.

Il secondo weekend di “FèXtra” inizia oggi (alle ore 18, Ristorante Del Capriccio – Via Pietro Giannone, 8) con la presentazione del libro “IL PELO NELL’OLIO. LUOGHI COMUNI, FALSI MITI E MERITI DEL SUCCO DI OLIVE” di Sabrina Pupillo e Cosimo Damiano Guarini moderato da Gennaro Tedesco, direttore de ilfattodelgargano.it. A seguire la presentazione dell’iniziativa FèXtra IN VETRINA _ La vetrina dei produttori oleari di Mattinata con le aziende agricole locali.

Venerdì, una vera e propria chicca arricchisce “ FèXtra events”. Una cena evento (ore 20, Ristorante “Giardino di Monsignore”) con PEPPE SERVILLO, NATALIO MANGALAVITE E JAVER GIROTTO in “L’anno che verrà”, canzoni di Lucio Dalla “Ci sembrava il titolo più indicato, visto l’anno che abbiamo passato e ci auguriamo davvero che… sarà tre volte Natale e festa tutto l’anno! – spiegano gli artisti – Lucio Dalla sapeva indagare il futuro con le sue canzoni da profeta e per questo ci avviamo con la lampada a ripercorrerle, canzoni antiche come la terra, ma con dentro un motore che guarda il domani. Dalla ha sempre intercettato il comune sentire traducendolo in forma poetica e popolare, e le sue grandi doti di interprete hanno contribuito non poco a ciò. A noi, il tentativo di rileggere i suoi brani tenendo conto di tutto questo, sperando di indagare e ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare della canzone un segnale imprescindibile del nostro cercare la vita, del fare poesia”.

Sabato (dalle ore 10) torna l’atteso “FéXtra Experience” (presso Frantoio Le Monache), dove sarà possibile cimentarsi nella raccolta delle olive, molitura ed imbottigliamento. (Info e prenotazioni: 345.4688868 – turismo@comune.mattinata.fg.it), Dalle ore 16, presso la medesima location sarà possibile svolgere attività di Yoga tra gli ulivi con degustazione di prodotti tipici: la CAPRIATA (a cura dell’Istituto alberghiero “M. Lecce”). La giornata prevede anche una visita guidata gratuita a Monte Saraceno attraversando il sentiero immerso nella natura che ci porta alla necropoli Daunia (ore 10, partenza dalla stazione di servizio Piemontese). Più di cinquecento tombe ci aiutano a immaginare come potesse essere questo luogo in tempi remoti mentre il panorama mozzafiato ci toglie il respiro. [Durata: 2 ore e mezzo circa | Lunghezza: 3 km | Difficoltà: T (turistico), adatto anche a famiglie con bambini. (Info e prenotazioni: +39 328 5566223). Dalle 9 alle 20, in corso Matino, la seconda giornata con Campagna Amica, dieci stand porteranno il meglio della filiera agricola a Mattinata.

Nel pomeriggio (ore 15 con partenza dalla Villa comunale) ecco “L’OLIO SI RACCONTA” e lo fa attraverso le parole di Matteo Granatiero in un laboratorio sensoriale di assaggio dell’olio evo e quelle di Concetta Lapomarda in una passeggiata urbana con visita ai frantoi. Matteo, esperto di valorizzazione dei prodotti locali, ci farà scoprire i profumi dell’olio evo, come riconoscerne i pregi e i difetti. Concetta, guida turistica, ci condurrà a visitare un frantoio ipogeo del 1700 dell’Azienda Agricola Michele de Filippo, una piccola esposizione etnografica a tema olio presso l’Agriturismo Giorgio e lo Junno, il centro storico di Mattinata. [A cura di CREA Aps | Info e prenotazioni: 328 2222173]

Alle ore 18 (presso l’Agriturismo Madonna Incoronata) si svolgerà il terzo ed ultimo approfondimento di FèXtra talk, con tema “ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA: OPPORTUNITÀ E BUONE PRATICHE”, una tavola rotonda con la presentazione del volume “Imprenditorialità tecnologica & economia circolare”. All’incontro partecipano Con Pasquale Del Vecchio – Università LUM, Monica Dimauro – Ekostè, Beatrice Lucarella – L’A Beauty, Savino Muraglia – Coldiretti Puglia, Marcello Piccinni- Fiusis. Modera Micky de Finis, giornalista e Direttore del Centro studi Confindustria Foggia.

Cambio di programma invece per “FèXtra Events”. La cena evento con Mario Venuti (causa infortunio dell’artista annunciato dallo stesso cantautore sulle sue pagine social) è rinviata a sabato 20 settembre (ore 20, Hotel-Ristorante “Il Melograno”; Info e prenotazioni: 0884 550547) con “Diffidate dalle imitazioni” del versatile e poliedrico Francesco Cicchella. Musicista, cantante, attore, comico, imitatore, è noto soprattutto per essere diventato nel 2015 il vincitore della quinta edizione del programma “Tale e quale show” (tornando nel 2016 in occasione del “Torneo dei Campioni” e di “Natale e Quale Show”) trasmesso in prima serata su Rai1 con la conduzione di Carlo Conti, nonché per essere stato uno dei comici di punta del programma “Made in Sud” e di Honolulu con la divertente imitazione di Achille Lauro.

Il programma di sabato 13 novembre è arricchito da “Extra FèXtra” (ore 19, Social wifi-street – Anima Living network) con “L’olio e la scalinata”, evento gastronomico “Figli di Puglia” con mercatini ed arte in strada. Alle ore 22, presso Barboni di lusso (Via L. Fischetti, 32), concerto del gruppo ONDERADIOITALIA.

Tra gli appuntamenti da non perdere, le Mostre di FèXtra.

Sino al 13 novembre è visitabile “I BASTIONI DEL GARGANO”, una mostra fotografica sugli ulivi [presso Social wifi-street | a cura di Massimo Ciuffreda]. dal 4 al 9 novembre “SCARTI D’AUTORE” una mostra di artigianato locale [Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30 -12.30 / 18-20.30 A cura di CATP – Centro Arte e tradizioni popolari]

Dall’11 al 15 novembre è allestita anche “INTARSI” con opere dell’artista locale Michele Prencipe. “INTARSI” è un’esposizione di opere lignee ad intarsio che spaziano dal mondo religioso a quello profano, dal cinema alla musica. Una mostra dell’artista mattinatese Michele Prencipe. [Piccolo Museo Etnografico, ore 10.30 -12.30 / 18-20.30 A cura di CATP – Centro Arte e tradizioni popolari] FèXtra è organizzata e promossa da:

Comune di Mattinata (Assessorati Industria turistica e Agricoltura-Ambiente) | Info Point turistico Mattinata | Agenzia SCOPRO

Con il sostegno di: Regione Puglia (Assessorato Agricoltura – Risorse agroalimentari – Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste | Programma di Promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed Educazione Alimentare) | Confindustria Foggia | Ente Parco nazionale del Gargano | M2 Energia e tanti altri partner.