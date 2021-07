A Mattinata la quarta data di CHIP “l’importanza delle piccole cose e la potenza delle sane connessioni”

[ CHIP – A MATTINATA LA QUARTA DATA!!! ]

Ecco, quando si dice l’importanza delle piccole cose e la potenza delle sane connessioni: il Comune di Mattinata ci ha chiesto una data di #CHIP, inserendoci nella programmazione estiva della città bianca. Appuntamento giovedì 12 luglio, ore 20.30, presso Info Point Mattinata.

Noi abbiamo accettato con gioia l’invito del sindaco Michele Bisceglia. E – a loro volta – hanno risposto prontamente al nostro appello Giuseppe Savino, founder di Vazapp, Anna Lucia Marucci e Gerardo Fascia, del Talent House Hub di Lucera, Matteo Gentile del Coworking Smart Lab Manfredonia.

*Vazapp* è il primo hub rurale pugliese che mette in rete giovani agricoltori in maniera non convenzionale con le celebri “Contadinner”, il primo di una serie di format di agricoltura delle relazioni realizzati presso Cascina Savino. Qui, i giovani di Vazapp “mettono a terra” le loro professionalità e i loro talenti per creare modelli di agricoltura innovativa in grado di realizzare il passaggio da agricoltura di produzione ad agricoltura di relazione.

*Talent Hub* nasce per promuovere iniziative progettuali in molteplici ambiti tematici per contribuire allo sviluppo territoriale e offre un coworking space.

Come Talent Hub a Lucera, anche *SmartLab* a Manfredonia è un incubatore indispensabile per drenare la fuga di cervelli e attirare nuove competenze e risorse, attraverso momenti di formazione e aggiornamento professionale, meeting ed eventi legati al mondo dell’impresa e della trasformazione digitale.

A portare i saluti istituzionali sarà la consigliera Rosa Latino, delegata alle politiche di Innovazione & Ricerca, start-up, professioni del futuro e smart mobility del Comune di Mattinata.

La partecipazione è libera. Vi aspettiamo!