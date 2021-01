Sand’Andune, masquere e sune

(Sant’Antonio, maschere e suoni)

Con questo detto a Manfredonia si dà origine ai festeggiamenti del Carnevale dauno che ricade proprio oggi in occasione di Sant’Antonio Abate.

Nella data odierna ricade anche la Giornata Mondiale del dialetto e per celebrare entrambe le ricorrenze vorrei condividere la poesia di Franco Pinto, “A Masquere”, dedicata a Ze Peppe, maschera tipica del Carnevale di Manfredonia

A Masquere

Manfredonje te vole Carnevéle:

miserabile, mbriacone e sènza séle;

e tu, viéte, rire a chéne e purce,

rialanne i carne tôve ai tagghjafurce.

E nd’affetisce manghe a turné a nasce,

dope assapréte a péce della casce.

Tu sì acchessì ialandome e bune

ca pure quanne mure mitte i sune.

Ne statue! Che diche… dice… cinde,

t’avrija fé u pajése a nevéce ninde:

te lasséme mbicchéte a nu candone,

cume a nu vèrme, sule, allu seréne.

Ma tu lu se’, pe quèste ca sì nète,

tu lu se’ca ji tutte na masquaréte:

i zambitte e a giacchètte lorde d’ugghje,

enutele ca te sfurze, ne me mbrugghje!

Te véde, Pepennille, ammizze a pèzze,

terarete u corje apprisse pa capèzze,

e sutturré, acchessì, nfra méne e jucchje,

i sunne tuve sotte a nu manucchje.

Che fé pe quèdda méne? Te gratte nghépe?

N’avenne pavure, a gènde ne lu sépe:

sarrà pecché ca sì nu bune attore,

sarrà pecché fe rire lu delore,

sarrà pecché sarrà, nu fatte ji cèrte:

alli mbide, assettéte o sotte i cuèrte

te pènzene e te sonne tutte i jurne

aspettanne u mumènde ca tu turne.

pe vestirce, dicene lore, da pagljacce

e luarce, finalmènde, a masquere mbacce

Franco Pinto

La maschera/ Manfredonia ti vuole Carnevale/miserabile, ubriacone e senza sale/ e tu beato sorridi a cani e porci/ regalando le tue carni ai pettegoli//E non ti annoia neanche nascere di nuvo/dopo aver provato la pace della cassa/tu sei così galantuomo e buono/che anche morendo emetti suoni//Una statua…cosa dico?! Dieci, cento ti dovrebbe fare il paese e invece…?!/Niente/ Ti lasciano impiccato/ad un angolo/come un verme solo al gelo della notte// Ma tu lo sai per questo sei nato/tu lo sai che è tutta una mascherata/le scarpe e la giacca sporche di olio/ è inutile che ti sforzi non mi imbrogli.//Ti vedo Peppinello in mezzo alla terra/ tirarti il corpo dietro con le briglie/ e sotterrare così furtivamente/ i tuoi sogni sotto ad un covone.//Cosa fai con quella mano? Ti gratti la testa?/ Non aver paura, la gente non lo sa/Sarà perché sei un buon attore/Sarà perché il dolore fa ridere/Sarà perché sarà, una cosa è certa/in piedi, seduto o sotto le coperte/ti pensano e ti sognano tutti i giorni/aspettando il momento del tuo ritorno.//per vestirci, dicono loro, da pagliacci/ e toglierci, finalmente, la maschera dal viso

(Traduzione di Mariantonietta Di Sabato)

Angela la Torre