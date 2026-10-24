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ASL FOGGIA: A MANFREDONIA UNA GIORNATA DEDICATA ALLA PREVENZIONE DELLA FRAGILITÀ OSSEA

La salute delle ossa è fondamentale per preservare l’autonomia, mantenere una buona mobilità e garantire la qualità della vita.

Presso il Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis di Manfredonia si è svolta la Giornata della Fragilità Ossea, promossa dalla Struttura Complessa Recupero e Riabilitazione Funzionale, diretta da Michelina Delli Bergoli.

L’iniziativa ha previsto visite fisiatriche gratuite, attività di rieducazione motoria ed esercizi pratici finalizzati a migliorare l’equilibrio, rafforzare la muscolatura e ridurre il rischio di cadute.

Particolare attenzione è stata rivolta alle donne in menopausa e agli uomini di età superiore ai 65 anni, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui fattori di rischio della fragilità ossea e sull’importanza di adottare corretti stili di vita.

Ai partecipanti sono stati inoltre forniti consigli per mantenersi in salute attraverso un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e semplici comportamenti quotidiani.

Perché la prevenzione rappresenta un impegno costante e contribuisce a preservare la mobilità, l’indipendenza e il benessere della persona.