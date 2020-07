A Manfredonia una gioielleria regala bracciali a chi è stato in prima linea negli ospedali

Un bracciale in dono per chi, durante l’emergenza Covid-19, è stato in prima linea nel settore sanitario: dai medici agli Oss agli infermieri. Un’iniziativa densa di sensibilità, ideata da un’azienda di Empoli, la Testi, specializzata in produzione di gioielli e che, tramite il marchio di punta Rebecca, viene portata avanti in alcune città italiane.

A Manfredonia l’opportunità è stata colta dalla storica gioielleria De Palo, dove la titolare, Cecilia De Palo, che porta avanti da pochi mesi l’attività di famiglia con l’aiuto del marito, Giuseppe Calabrese, appena ha saputo di questa possibilità si è subito data da fare per aderire.

“Mi è sembrato un bellissimo modo per ringraziare chi si è speso per salvare vite umane durante la pandemia”, spiega Cecilia. “La campagna è partita un mese fa e si concluderà a fine luglio. Ne sono venuta a conoscenza con ritardo, ma essendo l’unica concessionaria Rebecca Gioielli a Manfredonia, ce l’ho messa tutta per poter comunque aderire e contribuire anch’io nell’offrire un gesto di riconoscenza a questi nostri eroi della sanità”.

Il punto vendita di Cecilia De Palo si trova in via Tribuna 207. A tutti coloro che hanno lavorato nel settore sanitario durante l’emergenza Covid, fino al 31 luglio, e comunque fino ad esaurimento scorte, sarà donato un braccialetto in acciaio con un ciondolo a forma di stellina portafortuna. Per ricevere l’omaggio basterà presentare soltanto un tesserino di riconoscimento.

Una bella iniziativa, semplice ma significativa.

di Maria Teresa Valente