A Manfredonia nel weekend torna “Tra spirito e cultura”

Ci sono tanti buoni motivi in più per raggiungere Manfredonia, la Porta del Gargano, in questo weekend d’agosto. Imperdibile è “Tra Spirito e Cultura”, l’apertura straordinaria di luoghi di culto di particolare pregio artistico-culturale a cura di “Gal DaunOfantino”, “Touring Club Italiano”, “Fondazione Re Manfredi” e “Curia Arcivescovile” in collaborazione con Associazione Arcobaleno, Uisp Comitato di Manfredonia, DauniaTur.

Dalle ore 19 alle ore 22, nelle giornate di venerdì e sabato, sarà possibile visitare la Chiesa di San Francesco, Chiesa di San Benedetto, Chiesa Santa Chiara, Cattedrale, Museo Diocesano, Abbazia di San Leonardo e Basilica di Santa Maria di Siponto, vere e proprie chicche del patrimonio sipontino non sempre facilmente accessibili.

La serata di oggi – dalle ore 20.30 alle 21.30, presso la Chiesa di Santa Chiara -, sarà impreziosita dall’esibizione del duo Anny Lopopolo e Giovanni Cusenza (violino e pianoforte) con il seguente repertorio: Ave Maria (Schubert), Pani Angelicus (C.Franck), Aria sulla quarta corda (J. S. Bach), Ave Maria (Gounod), Ave Maria (Caccini), Gesù mia Gioia (J. S. Bach), Medley colonne sonore di E. Morricone.

Domani, sarà la volta del duo polistrumentista composto da Emanuele Rinaldi e Martino Trotta a rendere ancor più speciale l’apertura straordinaria delle Chiese di San Benedetto, Santa Chiara e Museo Diocesano con il seguente repertorio: Gabriel’s oboe (viola – piano), Hallelujah (violino – piano), Minato Saves Kushina (violino – piano), Karakiro Village – Lullaby (The Legend of Zelda) – piano – flauto traverso, Konoha peace – companions (flauto dolce – piano), Perfect – Ed Sheeran (sax – piano), Un brano con un violino cinese che si chiama “Erhu” e piano, Bistro Fada (2 chitarre), Isherman Horizon – To Zankardian – Rondo alla turca (piano solista), Fairy Glitter (flauto irlandese – piano).

Inoltre, sabato, in occasione delle serate di valorizzazione, il Parco Archeologico di Siponto resterà straordinariamente aperto al pubblico dalle ore 21.30 alle ore 00.30 (ultimo ingresso alle 23.30)

Durante le ore di apertura straordinaria la visita al Parco Archeologico sarà arricchita da un ingresso speciale alla cripta di Santa Maria che rappresenta il misterioso anello di congiunzione tra la Basilica paleocristiana-medioevale e il “nuovo tempio quadrato” del XII secolo.

Prenotazione: consigliata tramite l’app ioprenoto (https://ioprenotoapp.com/). Possibilità di ingresso anche senza prenotazione in base alla disponibilità dei posti vacanti.

Oltre ai luoghi di culto, nelle stesse giornate, sono previste visite speciali all’Oasi Laguna del Re (a cura di DauniaTur, Centro Studi Naturalistici ONLUS e Associazione Fare Natura Pro Natura; per info +393488137728) ed al Museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana (per info +39 0884 541995).