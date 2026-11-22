A Manfredonia A Manfredonia la presentazione del libro "Ovunque è il centro. Delle cose della vita, della politica"

Presentazione del libro "Ovunque è il centro. Delle cose della vita, della politica" dell'On. Giuseppe Fioroni (già Ministro della Pubblica Istruzione)

Presentazione del libro "Ovunque è il centro. Delle cose della vita, della politica" dell'On. Giuseppe Fioroni (già Ministro della Pubblica Istruzione)

L'incontro si terrà giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18 e 30, presso la Sala V. Vailati dell'Arcidiocesi di Manfredonia, in Via Arcivescovado n.16 a Manfredonia.

Durante la serata, l'autore On.le Giuseppe FIORONI, dialogherà con il Prof. Carmine CLEMENTE (Docente di Sociologia dell'Università di Bari). L'evento sarà moderato dal Prof. Michele APOLLONIO, con introduzione e conclusioni a cura dell'Avv. Giusy MOSCATELLI e i saluti istituzionali di S.E. Monsignor Franco MOSCONE.

L'evento è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

L'evento è curato dall'Associazione Socio Culturale Extra Ordines.