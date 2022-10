A Manfredonia la cerimonia di apertura dell’anno scolastico dei militari della Pinerolo

I militari della Pinerolo e gli studenti pugliesi hanno celebrato l’apertura dell’anno scolastico con la cerimonia dell’Alzabandiera

Con la solenne cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dalle note dell’ “Inno di Mameli”, i militari della Brigata “Pinerolo” e gli studenti pugliesi hanno ufficialmente dato inizio all’anno scolastico 2022 – 2023.

L’evento, coordinato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (USR Puglia), si è svolto simultaneamente in 8 città, alcune delle quali ospitano i reggimenti che costituiscono la grande unità dell’Esercito Italiano.

Ad accompagnare il ritorno dei ragazzi tra i banchi di scuola, oltre ai militari, erano presenti i familiari, i dirigenti scolastici e il corpo docenti. Al termine dell’Alzabandiera alcuni alunni hanno avuto modo di leggere un elaborato sul nostro Tricolore.

L’evento si è svolto presso le città di Bari in Piazza San Nicola, Foggia in Piazza Italia, Lecce presso i Giardini Pubblici Giuseppe Garibaldi, Barletta nel Rivellino del Castello di Barletta, Trani presso la Villa Comunale, Altamura in Piazza Duomo, Bitonto in Piazza XXVI maggio 1734, Manfredonia presso la Villa comunale,

Alla cerimonia di Manfredonia organizzata dal 21° Reggimento artiglieria terrestre “Trieste” di Foggia (in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la partecipazione dell’I.C. “Giordani- De Sanctis) hanno preso parte il Colonnello Virginio Cameli – Comandate del 21° Reggimento Artiglieria di Foggia, l’Ing. Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, la Prof.ssa Lara Vinciguerra – Dirigente Scolastico dell’I.C, la Dot.ssa Filomena Carducci – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Maria Pia Brigida- Mini Sindaco del Comune di Manfredonia.