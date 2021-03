A Manfredonia fontane pubbliche spente e abbandonate: perché non ripristinarle?

Le fontane pubbliche di Manfredonia, installate circa un secolo fa e dunque parte della storia cittadina, sono ormai non funzionanti ed abbandonate da anni.

Per restituire decoro ai ‘punti acqua’ presenti in varie zone, come via Tribuna, via Torre dell’Astrologo, via Maddalena e la villa comunale, basterebbe un intervento da parte dell’Acquedotto Pugliese, magari su sollecitazione del Comune, affinché ne possa ripristinare il sistema di deflusso, oltre ad effettuare operazioni di ripulitura.

È oltremodo triste vedere ciò che da sempre ha rappresentato un luogo di incontro e di ristoro, ridotto ad un ricettacolo di rifiuti.

Un tempo a queste stesse fontane vi si recavano le massaie a riempire i secchi per l’acqua necessaria in casa o i lavoratori al rientro dai campi. Certo, oggi la vita è cambiata, ma la fontana è ancora un’oasi di frescura, specialmente nelle giornate estive. Inoltre, esse rappresentano un arredo urbano tradizionale che va tutelato.

Perché dunque non intervenire e trovare una soluzione per far sì che le fontane tornino tutte funzionanti?

di Maria Teresa Valente