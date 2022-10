A Manfredonia di passaggio una nave da crociera extralusso

Nella foto di Bruno Mondelli (Gabbiano Manfredi) la nave da crociera ‘The World’ di passaggio a Manfredonia prima di intraprendere la rotta verso il Montenegro.

La The World, la più grande nave da crociera di proprietà di privati ed è la nave da crociera dei super ricchi. Batte bandiera delle Bahamas ed è lunga 197 metri, larga 30, con 12 ponti e può ospitare 1.200 passeggeri. Ma a bordo non ci sono mai più di “250 condomini”. Già, la The World non è una normale nave da crociera, ma un condominio galleggiante, con 165 appartamenti che variano dai 100 ai 300 mq che sono suddivisi in monolocali, bilocali, trilocali e un attico panoramico con tre camere da letto che può ospitare fino a 12 persone.