A Manfredonia Daniel Pennac inaugura col suo nuovo spettacolo “Dal sogno alla scena”

Che la festa del teatro abbia inizio! Ad aprire “Comizi d’Amore” la stagione teatrale 2021/2022 della Compagnia Bottega degli Apocrifi in scena al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia – realizzata in collaborazione con il Comune, con il Teatro Pubblico Pugliese e con il sostegno dell’Azienda SILAC – sarà Daniel Pennac con “Dal sogno alla scena”.

Domenica 21 novembre alle ore 21.00 l’autore francese – noto per una serie di romanzi di straordinario successo, che hanno per protagonisti Benjamin Malaussène, la sua squinternata famiglia e il quartiere parigino di Belleville, dove si muove una folla pittoresca di immigrati e opera una comunità di artisti – sarà protagonista di uno spettacolo teatrale che si mescola alle sue opere di narrativa.

In compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, con le musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, Pennac entrerà dal vivo fra le pieghe dei suoi libri, incontrando il pubblico in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione.

“Dal sogno alla scena” è un incontro teatrale che nasce dal desiderio di raccontare e condividere il lavoro creativo di Compagniemia – Mouvement International Artistique con Daniel Pennac, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti nella magia della scena, che disegneranno l’universo narrativo e onirico dell’autore.

La piuma dell’autore gioca con la poesia della scena in questo incontro che presenta il Pennac scrittore e il suo smarginare sulla scena.

“Che ci faccio qui?

Che ci sto a fare dietro le quinte di questo teatro, dietro a questa porta che sta per aprirsi sul palcoscenico? Io! Su un palcoscenico!

Che mi ha preso? Io che non ho mai voluto fare l’attore! Tra poco la porta si aprirà e io mi precipiterò in scena. Perché? Perché io?

In che cosa ti sei andato a cacciare? Che cosa hai nella testa?”.

Lo spettacolo è in lingua italiana e in lingua francese tradotta dal vivo in italiano, ed è programmato da Bottega degli Apocrifi all’interno del Progetto TRAC – Centro di Residenza Teatrale 2021, sostenuto da Regione Puglia e Ministero della Cultura.

Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

I biglietti sono già disponibili presso il botteghino del Teatro, aperto dal lunedì al venerdì ore 10-13 e 18.00-20.00, e online sul circuito Vivaticket.

Stagione di prosa: Biglietto singolo I settore € 12,00 – ridotto € 10,00 | Biglietto singolo II settore € 10,00 – ridotto € 8,00 | Under 19 € 6,00.

Scarica il programma e il video di presentazione di “Comizi d’Amore”.

www.bottegadegliapocrifi.it