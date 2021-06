A Manfredonia 10mila vele contro la violenza sulle donne per cambiare rotta, ieri la conferenza stampa

Domenica 4 luglio il Centro Antiviolenza Giulia e Rossella con l’ambito territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, ed il supporto della Lega Navale Italiana sezione di Manfredonia e la UISP, prendono parte ad un importante evento di sensibilizzazione nazionale organizzato dall’ Associazione 10.000 Vele di Solidarietà.

L’iniziativa, intitolata “10.000 vele contro la violenza di genere: cambiamo rotta”, prevede di issare un lungo nastro rosso sugli alberi di tutte le barche in navigazione come segno distintivo per esprimere un tangibile sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne.

Toccante e significativa la conferenza stampa di presentazione organizzata presso la terrazza dell’info point di piazzetta Mercato, durante la quale è stato evidenziato come il fenomeno della violenza sulle donne abbia registrato un’impennata durante il lockdown, rendendo necessario un maggiore supporto psicologico o anche solo di ascolto.

