A Lucera Valentina Lodovini con “Tutta casa, letto e chiesa”

Lucera, 2 maggio 2022 – Uno spettacolo sulla condizione delle donne è quello che porterà in scena per la rassegna PrimaVera al Garibaldi Valentina Lodovini. La vincitrice del David di Donatello nel 2011 per la sua interpretazione in Benvenuti al Sud sarà a Lucera il prossimo 5 maggio.

L’attrice – terza ospite del cartellone diretto da Fabrizio Gifuni e Natalia di Iorio e promosso dal Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese – sarà la protagonista di “Tutta casa, letto e chiesa”, una commedia teatrale scritta a quattro mani da Dario Fo e Franca Rame, che debuttò a Milano nel 1977.

Uno spettacolo amaro, seppur con una vena ironica, che mette a nudo la condizione di sudditanza (molto spesso sessuale) della donna. Il protagonista assoluto di questa commedia è l’uomo, o meglio il suo sesso ingombrante ed enorme che schiaccia le donne e impedisce (o forse impediva) la loro crescita economica, sociale e relazionale.

La commedia si compone di molti monologhi comico grotteschi che si sciolgono in un’ironia sapiente e uno slancio alla riflessione e all’impegno sociale.

Valentina Lodovini interpreterà quattro diversi personaggi femminili: una casalinga che all’interno della famiglia ha tutto, tranne il rispetto e la considerazione del marito; una donna subalterna all’uomo nell’atto sessuale; un’operaia sfruttata tre volte: in fabbrica, in casa e in camera da letto; e un’Alice nel paese senza meraviglie, protagonista della disincantata scena finale.

INFO UTILI

5 maggio ore 21 Teatro Garibaldi di Lucera

Valentina Lodovini

TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

di Dario Fo e Franca Rame

con Valentina Lodovini

regia Sandro Mabellini

costumi Massimo Cantini Parrini

movimento scenico Silvia Perelli

disegno luci Alessandro Barbieri

scenografia Chiara Amaltea Ciarelli

musiche a cura di Maria Antonietta

produzione di Pierfrancesco Pisani e TPE- Teatro Piemonte Europa

Prezzo dei biglietti (intero / ridotto):

Platea – € 25 / € 22

Palchi 1 ordine centrali – € 19 / € 15

Palchi 1 ordine laterali – € 15 / € 12

Loggione – € 10 / € 7

Prevendite a Lucera presso Kublai – Libreria Dolceria (Via Gramsci 27), dal lunedì al sabato h 9.30 – 13.00 e 17.00 – 20.30.

Per info: 881-542669

È possibile, inoltre, acquistare i biglietti online su Vivaticket.

Info: www.teatropubblicopugliese.it