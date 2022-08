A Foggia una nuova moda? Cane legato al palo ed abbandonato

Foggia

Sempre una grande vergogna trovare cani abbandonati in questo modo.

Sempre un passo indietro.

Sempre una mortificazione per il genere umano.

Sempre una crudeltà tipica della nostra specie che si accanisce sulle altre forme di vita.

La coesistenza uomo-cane è un miraggio con questa mentalità dell’uomo che prevarica e che usa e getta tutto ciò che lo circonda.

Accogliamo anche lei, cagnolona rimasta in attesa di un padrone che non è più tornato. Così, come la vedete … Legata ad un palo.

Siamo distrutti da tutti i cani che stanno facendo ingresso in canile, siamo strapieni… Siamo affaticati.

Per favore, aiutateci CONDIVIDETE I NOSTRI APPELLI DISPERATI PER RIDARE DIGNITÀ E VITA NUOVA AI NOSTRI OSPITI che speriamo siano sempre e solo di passaggio

Enpa San Severo