A Foggia lectio magistralis del prof. Paolo Benanti

Lectio Magistralis “Human in the Loop: l’umano come risorsa chiave nell’era delle AI”: il Dipartimento di Giurisprudenza di Foggia ospita la lectio magistralis del prof. Paolo Benanti della Pontificia Università Gregoriana in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza (biennio 2020/21)

Il 24 ottobre 2022, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, il Prof. Paolo Benanti della Pontificia Università Gregoriana terrà la lectio magistralis dal titolo “Human in the Loop: l’umano come risorsa chiave nell’era delle AI” in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza agli studenti laureati nel biennio 2020/2021. Si tratta di un momento particolarmente sentito per tutta la comunità accademica in quanto coinvolgerà proprio quegli studenti per i quali la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi non è stata possibile a causa delle misure adottate per la prevenzione e il contenimento del contagio da COVID-19.La Cerimonia avrà inizio alle h. 14.30 del giorno lunedì 24 ottobre presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza (piano primo) in Largo Papa Giovanni Paolo II, n. 1. Per il Prof. Gabriele Fattori, direttore del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza: “La lectio magistralis del Prof. Paolo Benanti, tra i più noti esperti al mondo nel campo dell’Intelligenza Artificiale, e la sua presenza a Foggia ribadiscono la portata altamente innovativa ed interdisciplinare del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Siamo molto onorati di poterlo ospitare e felici di poter festeggiare con lui un momento importante per i nostri studenti e le loro famiglie”.