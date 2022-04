A Foggia il primo foodlab della Puglia: arriva Maraki dei fratelli Pietrocola

All’inizio della loro avventura erano due giovani studenti universitari alle prese con ricette, pranzi veloci, suggerimenti per incastrare le lezioni e la cucina. Così – nel 2017 – nacque il blog “La cucina del fuorisede”, a cura dei fratelli foggiani Andrea e Valentina Pietrocola. Da quel progetto curioso e apprezzato tanta strada è stata fatta dai due fratelli. Ieri, infatti, i Pietrocola hanno inaugurato a Foggia il loro foodlab, “Maraki”, il primo in tutta la Puglia.

Il foodlab dei Pietrocola sarà un luogo in cui il food e la comunicazione si uniranno per raccontare e valorizzare le storie innovative delle aziende agroalimentari della Capitanata e della Puglia intera. Un luogo fisico, arredato in stile urbano, in cui cibo e cultura dialogheranno grazie alle strategie della comunicazione.

“Maraki – spiegano i fratelli – nasce con l’idea di raccontare il food a 360 gradi. Il food è condivisione, socialità, progettualità e conoscenza. Il cuore del nostro hub è una cucina, attorno a cui abbiamo allestito il nostro progetto. Cucina come focolare di idee, come testimone di chiacchiere informali da cui partire per la costruzione di strategie di comunicazione, progetti digitali, eventi e cultura”.

Il progetto, nato grazie al bando “PIN – Pugliesi Innovativi” voluto fortemente dal vicepresidente della Puglia Raffaele Piemontese, allarga il raggio di azione nel food marketing e in un vero e proprio vivaio in cui far confluire corsi di cucina, eventi legati alla degustazione di prodotti tipici e locali, formazione per le aziende agroalimentari. Il foodlab, inoltre, organizzerà serate di home restaurant due volte al mese con masterclass di chef stellati da vivere in maniera intima e raccolta con 12 commensali uniti in un’unica tavolata.

Dopo i tanti format ideati da “La cucina del fuorisede”, che oggi conta più di 50mila follower, i fratelli Pietrocola ritornano nella loro città, Foggia, per realizzare un progetto innovativo e coinvolgente che si pone l’obiettivo di utilizzare il cibo come elemento di socializzazione e relazione.