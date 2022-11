Per la prima volta a Foggia, il grande show dell’anno, del tenebroso Oblio Horror Circus, dal19 al 29 novembre, lo spettacolo horror-thriller da sold out.

Una nuovissima produzione dell’impresario e direttore artistico Eusanio Martino, unica nel suo genere, stile horror-thriller, coniuga circo, teatro e cabaret, con humor e sfumature sexy.

«Uno spettacolo inedito quello di Oblio Horror Circus, dinamico, coinvolgente, con sfumature da brivido, sensuali ed humor, un cast di artisti specializzati nel settore, pronti ad acrobazie e pura follia» spiega, Eusanio Martino.

Il grande e tenebroso chapiteau si trova a Foggia, in via Telesforo. In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 21.30; sabato e domenica, due spettacoli, ore 18.00 e ore 21.30; mercoledì, chiuso per riprese televisive.

. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Oblio Horror Circus e chiamare il numero 3478988192.

Oblio Horror Circus attraverso l’arte mimica ed acrobatica, con performance pervase da sensualità e suspense, narra la storia di Mister Oblio, colui che decide di catapultare i personaggi dello show nell’oscurità, nella dimenticanza. E’ la forte sofferenza che degenera in follia ed anima il cast, che vive l’affondo, dal successo all’indifferenza, cadranno tutti nelle mani di Oblio, colui che decide il loro destino.

Il pubblico viene accolto all’ingresso dalla frenesia di personaggi davvero spaventosi, che traghettano gli spettatori attraverso il tunnel oscuro, dove si svolge l’emozionante pre-show sino a giungere in sala, tra i protagonisti, clown killer e umani pervasi ad estrema follia, che si alterneranno in pista con attrazioni esclusive ed estreme, travolgendo il pubblico.