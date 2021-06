A Foggia il Flash Mob delle scuole per celebrare la festa del 2 giugno

Progetto di alcune scuole di Foggia, per offrire spunti di riflessioni sull’unità nazionale. Alle 12.00 del 1 giugno si è svolto a Foggia il Flash Mob sull’unità nazionale. Essere Italiani significa prendersi cura del nostro paese! Un messaggio importante per gli alunni che in questi anni hanno vissuto la scuola a distanza.