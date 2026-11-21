Flash mob A Foggia il 27 novembre flash mob "Note di libertà"

A Foggia il 27 novembre flash mob "Note di libertà" contro la violenza e le discriminazioni di genere

𝗙𝗼𝗴𝗴𝗶𝗮 𝗳𝗮 𝗿𝘂𝗺𝗼𝗿𝗲: 𝗶𝗹 𝟮𝟳 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮 𝗮 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘇𝘇𝗼 𝗗𝗼𝗴𝗮𝗻𝗮 𝗶𝗹 𝗳𝗹𝗮𝘀𝗵 𝗺𝗼𝗯 "𝗡𝗼𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à" 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲

Venerdì, 27 novembre 2026, alle ore 19:00, la Corte di Palazzo Dogana ospiterà la quarta edizione del Flash mob rumoroso: "Note di Libertà", promosso in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Scuole, associazioni, istituzioni e cittadini si ritroveranno per prendere pubblicamente posizione contro la violenza e contro ogni forma di discriminazione di genere.

Il flash mob è nato da un'idea della Consigliera di Parità della provincia di Foggia, dott.ssa Assunta di Matteo, confermata per il mandato 2026–2030. È frutto della collaborazione tra l'Ufficio della Consigliera, la Provincia di Foggia e il Comune di Foggia. Organizzano l'edizione di quest'anno anche FIDAPA BPW Italy, il Liceo C. Poerio e l'associazione SUD – Solo Uguali Diritti.

La colonna sonora di questa edizione è formata da due brani: "Viva la libertà" di Jovanotti e "Io di te non ho paura" di Emma Marrone. I due titoli insieme formano lo slogan dell'evento. Le canzoni vengono proposte nelle settimane che precedono il flash mob, così che chiunque possa impararle e cantarle insieme agli altri. La locandina, come nelle scorse edizioni, è dedicata a un volto di donna scelto come simbolo dell'anno: Claudia Sheinbaum.

Negli anni, attorno all'iniziativa si è costruita una rete di oltre sessanta associazioni del Terzo settore, organizzazioni sindacali e datoriali, scuole e realtà culturali. La presenza del mondo del lavoro porta nella Corte di Palazzo Dogana anche il tema della parità nei luoghi di lavoro. Lì le discriminazioni possono passare dal linguaggio, dalle pressioni di chi esercita un ruolo di potere e dagli ostacoli alla crescita professionale delle donne e al loro accesso alle posizioni decisionali. Sono tutti fattori che limitano la libertà di esprimersi e la possibilità di costruirsi un'autonomia economica. È un tema al centro dell'attività della Consigliera, che nel suo primo mandato ha promosso anche la rassegna "Filiae".

L'appuntamento del 27 novembre cade tra il 25 novembre e il 10 dicembre, Giornata dei Diritti Umani. Sono due date che richiamano la libertà di scegliere, l'autonomia e il diritto di vivere senza paura.

Le performance artistiche:

Liceo Musicale C. Poerio, diretto da Antonia Cavallone: Piccola Orchestra "N. V. Stame", diretta dalla M° G. Poppa; Coro giovanile, diretto dalla M° R. Cardinale; canta Chiara Genzano, a cura della Prof.ssa C. Palermo, Istituto Comprensivo San Pio X – Bovio: "Scelgo di essere libera", a cura di Movimento Ipazia, Spazio Danza Foggia di Lucia Fiore: coreografie di Silvano Valente

FIDAPA BPW sez. Foggia: "Ultimo filo", con Dario Russo alla chitarra, l'attrice Giovanna Fortunato e la ballerina Martina Ficarra, Arci Donna San Severo, Circolo "Elsa Morante": "Letture di libertà", APS Nostos: "La difesa della libertà", Istituto di Cultura e di Lingue "Marcelline" Foggia e APEI Puglia: "I suoni del rispetto".

«La violenza contro le donne non nasce dal nulla - dichiara la Consigliera di Parità, dott.ssa Assunta di Matteo - Cresce dove le discriminazioni vengono tollerate: nel linguaggio, nei rapporti di potere, negli ostacoli che ancora oggi frenano il lavoro e la carriera delle donne. Per questo la parità è la prima forma di prevenzione. In quattro anni il flash mob è diventato un appuntamento della città, grazie a una rete di scuole, associazioni, sindacati e imprese che ringrazio. Il 27 novembre invito tutte e tutti a Palazzo Dogana a cantare con noi: insieme, facciamo rumore per la libertà.»