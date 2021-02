A che punto è l’avanzamento della bonifica dell’area Ex Enichem della piana di Macchia? Per il suolo entro fine 2022

A che punto è l’avanzamento della bonifica dell’area Ex Enichem della piana di Macchia, a due passi dal centro abitato di Manfredonia?



Carte alla mano a ilsipontino.net, intervistato dal Direttore Matteo Palumbo, ha risposto Pierpaolo d’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo, partendo dall’avvenuta bonifica dell’Isola 12, in cui sarà localizzato l’impianto per la rigenerazione della Materia Prima Seconda (granuli di plastica).



“Non capisco quale possa essere l’origine della fake news secondo la quale l’impianto si insedierà su un’area non bonificata. L’Isola 12 dell’area Ex Enichem è uno di quei siti per il quale è stato completato il processo di bonifica e sono state anche chieste le certificazioni (come da Determina della Provincia di Foggia, in allegato), ed è un atto pubblico.

Preciso anche che finalmente si conoscono anche i termini temporali per la chiusura delle operazioni di bonifica sul suolo- Lo apprendiamo dalle Conferenze di Servizio del Ministero dell’Ambiente. Siamo in dirittura d’arrivo: Eni Rewind prevede di terminare questo tipo di suolo entro il 2022.

Per quanto riguarda la falda, un processo molto più complesso, a breve termine lavori per l’ adeguamento dell’impianto di trattamento e, quindi, sarà colmato quel gap del 20% circa che non si riusciva a colmare- Sarà poi cura di Eni Rewind comunicare l’arco temporale per chiudere il procedimento.

Non c’è alcuna possibilità che Eni Rewind (ex Sindyal) possa insediare in quell’area un impianto di biogas; non è stato avviato alcun iter d’investimento o procedura. Eni Rewind sta completando le bonifiche, dopodichè anche insieme al territorio capire la destinazione più idonea da dare a quell’area. Potrebbe esserci un investimento sulle rinnovabili, su un palco fotovoltaico, ma ho già chiarito che il consumo di suolo deve essere compatibile con una reindustrializzazione. Ma, al momento, non c’è alcun elemento che faccia pensare ad un insediamento di qualsiasi genere di Eni Rewind. Per legge deve prima concludersi l’iter di bonifica, come da Decreto ministeriale”.