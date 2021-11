A Candela torna la magia del Natale

A Candela (Fg) si ritorna a respirare la vera magia del Natale: dal 4 dicembre riaprirà i battenti la bellissima Casa di Babbo Natale, che negli scorsi anni ha incantato decine di migliaia di visitatori provenienti da diverse regioni del Sud Italia.

Dopo lo stop dello scorso anno imposto dall’emergenza sanitaria, quest’anno si ricomincia, pian piano, a tornare alla normalità, seppur nel rispetto delle ormai note regole di comportamento anti-covid. Previsti, dunque, ingressi contingentati per fascia oraria e l’acquisto on-line del biglietto di ingresso, così da evitare assembramenti. Oltre alla Casa di Babbo Natale, all’interno del seicentesco Palazzo Ripandelli, sarà possibile visitare anche il Museo del Giocattolo, affascinante raccolta di giochi del secolo scorso.

Nel programma di eventi natalizi, organizzati dall’Aps Candela Promozione e la Pro Loco con il sostegno del Comune di Candela, non mancheranno i tradizionali Mercatini di Natale, che, seppur in misura ridotta per garantire il rispetto delle normative anti-Covid, garantiranno la stessa atmosfera di festa delle precedenti edizioni. Tra le altre attrazioni confermate le luminarie artistiche, la via del Natale, il tradizionale falò dell’Immacolata e lo spettacolare Volo della Befana, previsto il 6 gennaio a chiusura delle festività natalizie.

‘Candela ritorna ad essere il Paese del Natale per mandare un messaggio di speranza e ripartenza dopo i mesi bui della pandemia.’ – ha dichiarato il Sindaco di Candela, Nicola Gatta ‘Come Amministrazione, anche quest’anno, non abbiamo fatto mancare il nostro supporto all’organizzazione dell’evento perché, oggi più che mai, siamo convinti che puntare sul turismo sia la chiave giusta per favorire l’economia locale.’