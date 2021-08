A Biccari arrivano dagli Usa e da Cuba per acquistare casa a prezzi contenuti, l’iniziativa del comune per far ripartire il borgo

#biccari oggi saluto l’arrivo in paese di Joanna Crell-Arias e Aldeki Arias dagli USA e Cuba . Con loro, nell’ambito del progetto “Case a Biccari” (tutto su www.visitbiccari.com), siamo a lavoro per la vendita n. 7 Tutto questo per noi significa molto: nuovi cittadini (anche temporanei), nuovi investimenti per lavori e ristrutturazioni, opportunità economiche per i vecchi proprietari (che decidono se e a quanto vendere), più decoro nel centro storico e – mica poco – nuovi progetti di vita nel e sul nostro paese. Ma, allargando lo sguardo, questa cosa dovrebbe essere importante anche per tutti quelli che si occupano di politiche pubbliche e, a vari livelli, di governo. Avere la conferma che là fuori, nel mondo vasto, ci sono tante persone che desiderano quello che un borgo come Biccari può offrire (ritmi lenti, paesaggi, sapori, relazioni autentiche) dovrebbe chiamare tutti ad una maggiore responsabilità. Per i nostri Piccoli Comuni si può e si deve fare di più.

Dal profilo di Gianfilippo Mignogna – Sindaco di Biccari