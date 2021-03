A Bari la protesta dei lavoratori dello spettacolo, 130 tombe in piazza, presente anche una delegazione della Capitanata

Oggi davanti palazzo prefettura a Bari si è svolta la protesta dei lavoratori dello spettacolo. Una Categoria che purtroppo è tra le più devastate dalla pandemia. Oltre un anno di fermo assoluto e senza gli adeguati sostegni. La situazione è critica tanto che gli operatori del settori oggi a Bari hanno creato un vero e proprio cimitero con gli strumenti da lavoro, proprio per far comprendere alle istituzioni che questo settore è moribondo ed in fortissima difficoltà.