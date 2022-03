A.A.A. CERCASI AUTISTI PER SCUOLABUS

Il Consorzio Re Manfredi, azienda di Manfredonia leader in Italia nel campo dei trasporti e servizi scolastici, è alla ricerca di autisti da impiegare alla guida di scuolabus in Veneto e in Toscana.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

• diploma di scuola media inferiore;

• patente di guida D;

• carta di qualificazione del conducente (CQC) per trasporto persone.



Coloro che sono interessati possono inviare il proprio curriculum a: consorzio@remanfredi.net