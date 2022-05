A 16 anni con una mitragliatrice, un arresto in Puglia

Per un 16enne di Molfetta è scattato l’arresto per la detenzione di una mitragliatrice, una pistola e munizioni in quantità.

L’arresto a cura dei Carabinieri di Molfetta, al momento il minore è finito ai domiciliari con le accuse di detenzione illegale di armi e munizionamento, di ricettazione e di riciclaggio.

Recuperata dai carabinieri una pistola mitragliatrice di nazionalità cecoslovacca calibro 7.65 ed una pistola calibro 9×21 con caricatore contenente 13 cartucce. Insieme ad altre 17 cartucce calibro 9×21 e oltre 250 calibro 7.65