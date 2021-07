95milioni per l’agroalimentare di Foggia e Bat: conferenza stampa

FOGGIA – Investimenti per un ammontare complessivo di 95 milioni di euro, con due differenti progetti destinati alle imprese agricole e alle aziende agroalimentari di Foggia e della provincia Barletta-Andria-Trani. E’ questo l’argomento al centro della conferenza stampa indetta da Onofrio Giuliano, presidente del Distretto Agroalimentare di Qualità Puglia Federiciana. L’incontro con i giornalisti si terrà lunedì 19 luglio, con inizio alle ore 10.30, nella sede provinciale di CIA Agricoltori Italiani di Capitanata in via Piave 34.