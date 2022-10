90 anni di storia e amore: sabato la festa

SABATO 29 OTTORE

Via del Castello ( Villa Comunale)

Start ore 18:00

Finalmente ci siamo, finalmente possiamo dirlo pubblicamente che Sabato 29 Ottobre festeggiamo i 90 anni di Calcio a Manfredonia.



La location scelta non è casuale, la villa comunale, lo ” spacco” per la precisione, nel cuore della nostra fantastica città, ai piedi del nostro castello, a pochi passi dal Miramare.



Durante la serata saranno presenti vecchi tifosi del Manfredonia e vecchie glorie del calcio sipontino.

Per l’ occasione noi della Gradinata Est abbiamo preparato un video con delle immagini storiche che proietteremo per rivivere tutti insieme passato e presente della nostra storica squadra.

Il compito musicale questa volta viene affidato ai “NUNTEREGGAEPIU’ ” che non hanno bisogno di presentazioni.



Non potrà mancare “L’angolo del materiale”, infatti sono state stampate spille e adesivi in occasioni di questi 90 anni.

Pezzo forte della serata, per molti ma non per tutti la nuova sciarpa “Manfredonia 1932” che troverete sempre nello stand del materiale.



Inoltre ricordiamo che anche questa volta non abbiamo dimenticato il “lato solidale” infatti parte dell’ incasso sarà devoluto alla Delfino di Manfredonia.



Vi aspettiamo Sabato.

Coloriamo la villa di Bianco Celeste.

Gli anni passano ma tu non passi mai

Ancora Auguri Magico Donia