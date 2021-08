9 agosto 2021: Capitanata (Ri)Alza la testa. In memoria di Luigi e Aurelio Luciani

Quattro anni sono trascorsi dal massacro del 9 agosto a San Marco in Lamis, che ci ha portato via

Luigi e Aurelio Luciani, due onesti cittadini che hanno incrociato la bestialità della mafia e con loro

la famiglia e la cittadinanza, attonita e incredula. E’ essenziale portare memoria, attraverso l’impegno

costante dell’associazionismo, delle Istituzioni pubbliche e private. Ci ritroveremo insieme per

commemorare i fratelli Luciani, per non dimenticare, per confrontarci e condividere pensieri e

iniziative volte alla lotta alla criminalità mafiosa. A sostenere il nostro cammino, il 9 agosto 2021 sarà

presente il presidente di Libera, don Luigi Ciotti.



Questo il programma della giornata:

Ore 8:00 – celebrazione eucaristica, commemorazione e deposizione corone presso la vecchia

stazione di San Marco in Lamis, luogo della strage. Interventi delle Istituzioni, dei familiari e con

la partecipazione di don Luigi Ciotti;

Ore 20.00 – in villetta comunale incontro Francesca Stilla, magistrato presso il Tribunale dei

minorenni di Roma e autrice del libro “#emily06 Ragazzi nella rete”. Modera Carla Bonfitto – Pagine

d’autore.



Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che hanno preso parte all’organizzazione e

supporteranno l’iniziativa.



La cittadinanza è invitata, nel rispetto dei decreti Ministeriali per il contrasto alla diffusione del Covid

19.