“La bellezza salverà il mondo” (Fedor Dostoevskij)

E’ stato certamente il peggiore degli anni che si possa ricordare. Un anno, il 2020, che ha cambiato per sempre il modo di pensare e di agire di ciascuno di noi. I lunghi tempi dettati dal lockdown in casa e dallo smart working ci hanno consentito di riflettere più approfonditamente ed apprezzare maggiormente l’importanza della conoscenza del nostro territorio di appartenenza, del sapere, della valorizzazione della bellezza e dei beni culturali, del poter scoprire i luoghi e viverli accompagnati e circondati da altre persone.

Forse ci sentiamo un pò sfiancati e demotivati da quanto accaduto attorno a noi, ma non dobbiamo perdere la fiducia nel cambiamento, che parte anche dalle singole azioni di ciascuno di noi.

L’auspicio è che il 2021 possa permetterci d colmare questi vuoti, tornando a viaggiare e relazionarci, di nutrirci di bellezza e cultura, di poter realizzare progetti per la valorizzazione del territorio e l’ospitalità turistica. Come console del TCI, con il supporto di validi partner come quelli aderenti al rinnovato “Patto per la Promozione di Manfredonia”, sono sicuro che ciò possa vedere la luce partire dalla realizzazione di un circuito di vera e continuativa fruizione dei beni culturali della città, da troppi anni penalizzati da lungaggini burocratiche e estenuanti cantierizzazioni.

E’ da qui che bisogna ripartire, così come giustamente rimarcato dal Prof. Saverio Russo, Presidente del FAI Puglia. E’ il momento di rimuovere quella patina di polvere depositatasi sui nostri tesori che tutto il mondo ammira; torniamo a farli splendere ed a farli sentire “proprietà” della cittadinanza e dei turisti.

Prendiamo il coraggio a due mani ed impegniamoci in prima persona per la nostra amata Manfredonia, per il nostro amato Gargano, per la nostra amata Puglia.

Buon 2021 a tutti.

Michele De Meo

Console Touring Club Italiano

(In foto “Il dono dei Magi”, un dettaglio del portale romanico pugliese dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara – Manfredonia).