Un libro si legge in solitudine? Provate a sfogliare “Mente Potente”

Mente Potente è il primo Libro con Tutor Individuale per iniziare a cambiare la

propria vita in 21 giorni. Proprio così, un Tutor Personale con cui confrontarsi ogni

volta che si hanno dubbi, cali di concentrazione, giornate difficili o semplici curiosità

da soddisfare.



In un periodo in cui le relazioni sociali sono quantomeno complicate, il libro di Bari e

Perlangeli prova a ridurre le distanze grazie a un libro assolutamente innovativo dal

punto di vista della lettura e della fruizione.

Una squadra di 50 Tutor del Metodo INCIMA – il programma di coaching

personalizzato per eliminare il 70% dei blocchi emotivi senza dover intraprendere

lunghi percorsi psicologici e dedicando poco più di venti minuti al giorno creato dai

due super coach (moglie e marito, ndr.) – è pronta a scendere in campo per guidare

e sostenere i lettori nel percorso di crescita proposto all’interno del libro.

E non si tratta di semplici assistenti alla lettura: tutti i tutor sono studenti storici del

Metodo INCIMA, uomini e donne, mamme, impiegati, imprenditrici e professionisti

che, grazie a un po’ di anni di pratica e di esperienza, sanno quali sono i blocchi e le

resistenze che si trova ad affrontare chi decide di provare ad essere la versione

migliore di sé.



21 capitoli, 512 pagine con il programma completo dei 21 giorni, gli strumenti e le

strategie efficaci da applicare step by step, le schede e gli esercizi quotidiani, e un

regalo speciale: una meditazione (personalizzata con il nome del lettore) da praticare

giorno dopo giorno per allenare la calma mentale, imparare a gestire lo stress e fare

spazio alla costruzione di nuovi potenziali per l’autorealizzazione.

A impreziosire la pubblicazione, le prefazioni di Simona Atzori – illustre pittrice e

ballerina nata senza gli arti superiori – e dell’oncologo e ricercatore dott. Claudio

Pagliara, entrambi a loro volta scrittori di Best seller.



Per qualsiasi informazione, è possibile visitare il sito mentepotente.it, scrivere a

info@metodoincima.it o chiamare l’assistenza INCIMA al numero 392.0901097