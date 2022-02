Per celebrare i 90 anni del Manfredonia



89 anni fa si inaugurava il Campo Sportivo del Littorio

Domenica 5 febbraio 1933 si inaugurava il Campo Sportivo del Littorio, con una gara amichevole tra i sipontini e la formazione premilitare del Lucera. Il risultato finale fu di 4 a 3 per gli svevi, alla presenza di migliaia di appassionati, secondo le cronache dell’epoca, in una contesa che doveva vedere ben presto i lucerini imporsi sul campo per chiarezza di temi, per fattura di gioco e per coesione perfetta tra i diversi reparti. Il Manfredonia cercò di fronteggiare alla meglio gli avversari riuscendo a portarsi diverse volte nella loro area di rigore, ma tutte le volte il pericolo fu sventato dalla vigile, irresistibile difesa bianca. Secondo alcune testimonianze orali raccolte anni orsono, dopo il quarto gol dei lucerini, scoppiò una rissa in Tribuna, che vide coinvolti i parenti del calciatore sipontino Giggino Foglia (bacchitte, nella foto), e i tifosi avversari. Il campo di calcio fu omologato dalla FIGC il 21 settembre del 1933, alla vigilia del torneo di I Divisione, e domenica prossima prossima i Delfini ritornano a giocare nella “Fossa dei Leoni”, proprio in concomitanza con questa storica data.

PS. I colori della maglia ufficiale del Manfredonia, sono stati ricostruiti, secondo le testimonianze orali. La foto delle “corna” è estrapolata dalla foto ufficiale della squadra sipontina, prima della gara.