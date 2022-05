83 anni fa nasceva un grande uomo giusto: Giovanni Falcone

OGGI DI 83 ANNI FA NASCEVA – IL GRANDE UOMO GIUSTO – IN UNA TERRA CHE HA FATTO TANTO LUTTO – IN UNO STATO PARALLELO ALLA MAFIA. Piccoli cenni per ricordarlo.



Giovanni Falcone, all’anagrafe Giovanni Salvatore Augusto Falcone (Palermo, 18 maggio 1939 – Palermo, 23 maggio 1992), è stato un magistrato italiano, vittima di “Cosa Nostra” in Italia insieme alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Assieme a Paolo Borsellino, collega e amico fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. La salma del magistrato italiano venne tumulata in una tomba monumentale nel cimitero di Sant’Orsola a Palermo, e nel giugno 2014 venne poi traslata nella Chiesa di San Domenico situata nel capoluogo siciliano.



Di Claudio Castriotta ❤️