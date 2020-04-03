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Manfredonia, il calendario della disinfestazione contro mosche, zanzare ed insetti vari

Apr 03, 2020AttualitàCommenti disabilitati su Manfredonia, il calendario della disinfestazione contro mosche, zanzare ed insetti vari

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Home Attualità Manfredonia, il calendario della disinfestazione contro mosche, zanzare ed insetti vari

SI  RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA CHE, A PARTIRE DAL 7 APRILE 2020, INIZIERA’ LA DISINFESTAZIONE ANTILARVALE DELL’ABITATO DI MANFREDONIA, SIPONTO, VILLAGGI TURISTICI – BORGO MEZZANONE, CONTRO MOSCHE, ZANZARE E INSETTI VARI.

SI INVITANO GLI ABITANTI DELLE ZONE INTERESSATE A NON LASCIARE SCOPERTI SUI BALCONI E SULLE FINESTRE DELLE ABITAZIONI, INDUMENTI ED ALIMENTI VARI.

GLI INTERVENTI SARANNO ESEGUITI SECONDO IL CALENDARIO:

  • MARTEDI’ 7 APRILE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 ED INTERESSERA’ LA ZONA N. 1 (MONTICCHIO-CENTRO): DA INIZIO ABITATO LATO EST FINO A VIA ARCIVESCOVADO-SCALORIA INCLUSA –VIALE PADRE PIO – COMPRESE ZONE C/8-C/9-C/10-C/11;
  • MERCOLEDI’8 APRILE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 ED INTERESSERA’ LA ZONA N. 2 (CENTRO-STAZIONE): DA VIA ARCIVESCOVADO-SCALORIA FINO A VIA E. GIUSTINO INCLUSA – COMPRESE VIA DELLE MARGHERITE – COOPERATIVE ALGESIRO-GOZZINI – 2° PIANO DI ZONA – ZONA D32;
  • GIOVEDI’ 9 APRILE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 ED INTERESSERA’ LA ZONA N. 3 (PORTA FOGGIA): DA VIA E. GIUSTINO A FINE ABITATO LATO OVEST – COMPRESI 1° PIANO DI ZONA – COMPARTI – ZONE C/12-C/13;
  • VENERDI’ 10 APRILE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 ED INTERESSERA’ LA ZONA N. 4 (SIPONTO): DA VIALE KENNEDY A CONSORZIO DI BONIFICA;
  • SABATO 11 APRILE 2020, A PARTIRE DALLE ORE 03:00 ED INTERESSERA’: VILLAGGI TURISTICI DI SCIALE DELLE RONDINELLE – SCIALI DEGLI ZINGARI – SCALO DEI SARACENI – IPPOCAMPO – BORGO MEZZANONE;

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE.

MANFREDONIA, 3APRILE 2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA           L’AMMINISTRATORE UNICO A.S.E. S.P.A.

DOTT. PISCITELLI – DOTT.SSA CREA – DOTT. SOLOPERTO GEOM. FRANCESCO BARBONE

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