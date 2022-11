600 euro di bonus per il caro bollette ai dipendenti, l’iniziativa di una azienda della provincia di Foggia

L’azienda Stilmarmo di Apricena, importante player per la commercializzazione del marmo di Apricena, secondo in Italia solo al marmo di Carrara ha deciso di erogare un bonus di 600 euro ai propri dipendenti per combattere i rincari energetici.

L’operazione è stata battezzata “The Stilmarmo Group loves its Employees” (“Il Gruppo Stilmarmo ama i suoi Dipendenti”), e vede l’erogazione di un “buono spesa” da 600 euro spendibile in tutta Italia in oltre 13 mila punti vendita convenzionati.

Un’operazione straordinaria, ed al momento unica in Puglia e forse in Italia.