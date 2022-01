6 milioni di spettatori per la fiction “La Sposa” una vetrina meravigliosa per Monte Sant’Angelo e Vieste

Grandissimo successo di pubblico per la Fiction girata a Monte Sant’Angelo e Vieste “La Sposa” andata in onda ieri su RAI UNO con protagonista Serena Rossi. Grande successo di critica e pubblica, in attesa delle successive 2 puntate.

Una Grandissima vetrina per Monte Sant’Angelo, Vieste ed il Gargano tutto che deve capitalizzare la visibilità ottenuta.

Su Rai 1 La Sposa ha ottenuto ben 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share. Su Canale5 Avanti un Altro! Pure di Sera ha conquistato appena 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7%.

Su Rai 2 The Rookie ha coinvolto 1.031.000 spettatori (4.1%) mentre CSI: Vegas 820.000 spettatori (3.4%). Su Italia 1 Justice League ha avuto un ascolto medio di 1.200.000 spettatori (5.3%).