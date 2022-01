“50 poliziotti in più a Foggia per contrastare il crimine”, L’annuncio del ministro Lamorgese

“Massima attenzione del Governo sulla situazione criminalità in provincia di Foggia.” lo ha detto il ministro Lamorgese in risposta all’interrogazione parlamentare del senatore Pellegrini. Il ministro che sarà a Foggia lunedi 17 gennaio, ha anche annunciato che invierà presso la questura di Foggia altri 50 poliziotti in risposta alle bombe dei primi giorni di Gennaio in provincia di Foggia.