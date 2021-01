50.000 tulipani piantati sul tavoliere con lo sfondo del Gargano, ora si attende la primavera per vederli fiorire.

50.000 tulipani sono stati piantati in un letto di terra in Puglia, nel Tavoliere, a Foggia. Ora attendiamo l’inverno e che la natura ci metta tutto l’amore per fare primavera.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno, in primis ai ragazzi che con me hanno piantato i bulbi e a tutti coloro che credono in questo grande sogno. Sarà primavera prima o poi, nelle nostre vite, per i nostri occhi.

Attendiamo fiduciosi certi che non c’è inverno che non abbia conosciuto primavere.

Buon Natale dal campo di tulipani di Puglia e di Capitanata.

Giuseppe Savino