5 Stelle Manfredonia: “Preoccupati per la nostra comunità”

Da mesi il microcrimine è alla ribalta mediatica e troppo spesso abbiamo dovuto apprendere di rapine, furti, risse e fastidiosi reati minori.

A farne i conti nelle ultime due settimane sono stati i piccoli commercianti, ai quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà. Dietro quei registratori di cassa potrebbero esserci amici e parenti, ma anche se fossero estranei abbiamo il dovere di tutelarli soprattutto perché è un periodo nero per le tasche degli italiani; rischiare coltellate per incassi è inconcepibile, né tollerabile.Un altro pensiero di supporto va alle Forze dell’Ordine che agiscono tempestivamente portando risultati anche in termini di prevenzione. Loro, però, da soli non bastano.

Chi vede, chi sente e chi sa, ha il dovere prima civico e poi morale di collaborare con la legge.

Non deve scapparci il morto per capirne i motivi.

Uniamoci contro l’illegalità.