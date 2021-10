5 errori nella skincare che devi assolutamente conoscere

I risultati della nostra pelle, non sono altro che il frutto delle nostre abitudini. Volete scoprire e riflettere, se le vostre abitudini sono corrette??…leggete l’articolo e scopriamolo insieme!

PULIZIA DELLA PELLE

Dormire almeno 7-8 ore la notte, è sicuramente un toccasana per la nostra pelle! Ma no, se andiamo a dormire con il viso sporco!! Non potete immaginare il danno che stiamo facendo!

Truccate o non truccate, donne e uomini, dobbiamo sempre detergere il viso. La pulizia del viso è il trattamento più importante per prevenire o trattare l’acne ed impurità cutanee. Andiamo inoltre a prevenire il deposito di batteri, impurità ed accumulo di sebo sulla pelle del viso. Molti studi hanno dimostrato che le donne che non hanno abitudine di struccarsi prima di addormentarsi dimostrano almeno dieci anni in più alla loro età…:(

Durante la notte, la pelle ha il tempo di fare un buon ricambio cellulare e di assorbire i trattamenti che andiamo a mettere; per questo deve essere lasciata libera e ben detersa.

DOPPIA DETERSIONE

La doppia detersione, una pratica che arriva dal mondo orientale, nota anche double cleasing, consiste nel detergere il viso con due detergenti: il primo per eliminare il makeup ed eventuali residui di filtri solari, qui parliamo di struccante; il secondo un detergente schiumogeno, che andrà ad eliminare i residui dello struccante, detergendo la pelle in profondità.

Ogni buona routine inizia da una buona detersione; il double cleasing può fare davvero la differenza nella vostra beauty routine. Nel caso non siamo truccate basterà lavare il viso con il detergente.

STRUCCARE CORRETTAMENTE LE CIGLIA

Per eliminare il mascara dalle nostre ciglia è opportuno utilizzare prima di tutto prodotti non aggressivi che potrebbero essere causa di bruciore e di irritazione; maggiore attenzione per chi ha gli occhi sensibili.

Rimuovere correttamente il mascara è l’altro punto fondamentale. Non strofinare il dischetto sulle ciglia per velocizzare la rimozione! rischiereste solo di fare un danno, indebolendole; appoggiamo il dischetto imbevuto di struccante sulle nostre ciglia e attendiamo qualche secondo, lo struccante avrà il tempo di fare il suo lavoro, dopodichè lo spostiamo seguendo la direzione delle ciglia verso il basso, dall’esterno verso l’interno.

SFREGARE L’ASCIUGAMANO SUL VISO

Conclusa la pulizia del viso, un errore molto diffuso è quello di strofinare l’asciugamano come fosse carta vetrata. Questa pratica può causare arrossamenti ed irritazioni.

Bisogna tamponare delicatamente l’asciugamano sul viso, scegliete un asciugamano morbido e possibilmente pulito.

IDRATAZIONE

Dopo aver fatto la nostra amata detersione, già iniziamo a sentire la nostra pelle bella fresca e libera da tutto lo stress accumulato durante il giorno….mica la vogliamo lasciare così??! No! No! Facciamo i bravi….

La pelle è l’organo più sottile, il derma che si trova nella parte sottocutaneo viene idratato attraverso i liquidi e il cibo ingeriti, mentre a livello dell’epidermide questo non avviene, per questo vengono in aiuto i cosmetici….Se ciò non accade, la nostra pelle con il passare del tempo diventa fragile , sottile e meno luminosa! L’idratazione è fondamentale per ogni tipo di pelle: grassa, secca, sensibile.

Durante la notte, la pelle attua processi di rigenerazione e riparazione cutanea ad è pertanto più ricettiva ai trattamenti cosmetici. La nostra preziosa cremina aiuterà i meccanismi cellulari a riparare danni subiti dalle aggressioni esterne e favorire il ricambio cellulare.

In tutto ciò non dimentichiamoci del collo, e con questo siamo in realtà al sesto errore…☺