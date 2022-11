5 consigli per conquistare una ragazza al primo appuntamento

La conquista di una donna, a prescindere dall’età e dalle circostanze, è parte di un processo dai tratti particolarmente eclettici. Sedurre una donna, del resto, è tutta una questione di savoir faire, in parte innato, ma anche questione di pratica. Ovviamente, questo non vuol dire soltanto essere carismatici, ma anche avere profondo rispetto nei confronti della propria interlocutrice. Rapportarsi alla persona per la quale si nutre interesse, quindi, richiede una certa dimestichezza, una spontaneità proveniente soltanto da doti comunicative ben sviluppate. Parlare con una donna per conquistarla significa catturare la sua attenzione, ma senza essere eccessivi o fuori luogo.

Resta, però, il fatto che la seduzione non sia una scienza esatta. È per questo motivo che non sempre è possibile fare colpo sulla ragazza dei propri sogni. Non a caso, anche i seduttori di maggiore successo, le persone più sicure di sé stesse, spigliate e a loro agio, possono fallire nel tentativo di fare colpo sulla ragazza dei loro sogni o con una donna che si è appena conosciuti. Di certo, l’attrazione più vera e forte è quella che si può sviluppare sin dalle prime interazioni ed è per questo che il primo appuntamento è un’opportunità da non gettare per nessun motivo al mondo.

Oltre a questo, fare la corte ad una donna può risultare molto stimolante, essendo una vera e propria sfida con sé stessi e con le più irrefrenabili emozioni. Questo, ovviamente, non vuol dire prendere il processo sottogamba, correndo il rischio di risultare, addirittura, grotteschi agli occhi dell’interlocutrice, perdendo la persona per la quale si nutrono veri sentimenti o, in ogni caso, risultare sgradevoli. Vista l’importanza della prima impressione, comunque, vi forniamo alcune dritte utili per conquistare una ragazza al primo appuntamento.

Saper essere gentili

La prima cosa su cui lavorare quando si vuole fare colpo da subito su una ragazza sono i modi. Per affascinare una ragazza e tenere la soglia dell’attenzione alta, bisognerà, quindi, essere aperti al dialogo e, soprattutto, all’ascolto, senza essere precipitosi. Bisogna essere tranquilli e gentili, per lasciare un’impressione positiva sull’interlocutrice. Ciò non significa, però, che bisogni essere esasperanti o troppo calorosi. Occorrerà scendere a compromessi con simpatia e carisma, mantenendo sempre un sottile velo di mistero, che fa sempre bene, rendendovi più affascinanti. La discrezione è la chiave di tutto. Per cui, una volta rotto il ghiaccio, sarà possibile spostare la conversazione verso altri lidi.

Sapere di che argomenti parlare

Ovviamente, non si può prevedere l’andazzo di una conversazione, ma un buon comunicatore può muovere gli argomenti a suo favore proponendo alcuni spunti interessanti, in grado di far smuovere le acque in maniera anche più celere. In ogni caso, se non sei pratico in questi termini, puoi seguire questi consigli su argomenti di cui parlare con una ragazza.

Essere trasparenti

È la vera chiave di volta dell’intero appuntamento. Essere impacciati, vedere la donna come un’entità irraggiungibile, mette l’altra persona a disagio. Non si dovranno sfoggiare comportamenti stravaganti o edulcorati, ma creare un’atmosfera naturale e favorevole all’apertura emotiva.

Essere diretti

Questa è, sicuramente, una voce un po’ ostica da trattare. Quando si è al primo appuntamento le vere intenzioni di entrambe le parti possono essere facilmente fraintese. Nei limiti della correttezza, quindi, starà a voi far sì che non ci siano misunderstanding, chiarendo la vostra posizione dopo essere entrati in confidenza. Tutto, comunque, arriverà in modo naturale se dall’altra parte c’è il medesimo interesse.

Cogliere l’attimo

Essere rispettosi non vuol dire sprecare le occasioni. Ci saranno dei momenti in cui la teoria potrà lasciare spazio alla pratica, ma dovrete essere bravi a sfruttarli, rimanendo coerenti e non saltando a conclusioni affrettate.